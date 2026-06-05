Un evento ha messo in evidenza giovani che presentano abilità e capacità progettuali, con idee risolutive per il territorio. I partecipanti, giovani, hanno dimostrato sensibilità e competenze che potrebbero tradursi in soluzioni pratiche per problemi locali. La manifestazione si è concentrata su proposte innovative legate alla sostenibilità e allo sviluppo territoriale, evidenziando l’importanza del coinvolgimento giovanile in progetti di miglioramento ambientale e sociale.

Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - “Abbiamo visto ragazzi che mostrano abilità, sensibilità e capacità progettuali che possono tradursi anche in idee risolutive da mettere in campo”. Lo ha detto Michele Specchio, membro del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, a margine della cerimonia di premiazione della XIV edizione del concorso nazionale 'I Futuri Geometri Progettano l'Accessibilità', promosso da Fiaba Ets e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma. Specchio ha sottolineato come uno degli aspetti che lo ha maggiormente colpito sia stata la presenza femminile tra gli studenti coinvolti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Specchio (CNGeGL): "Dai giovani idee risolutive per il territorio"

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