Finale di Coppa Italia specchio di eccellenza? Il progetto di Simonelli tra sostenibilità e icone

Il finale di Coppa Italia ha attirato l’attenzione per la presentazione del progetto “Road to zero” durante l’evento organizzato dalla Lega Serie A. Il Presidente della lega ha dichiarato che si tratta di un’iniziativa che suscita ammirazione anche all’estero, sottolineando l’impegno verso la sostenibilità e l’uso di icone sportive come simboli di eccellenza. La manifestazione ha coinvolto vari rappresentanti del mondo calcistico e delle istituzioni.

Inter News 24 Finale di Coppa Italia, il Presidente della Lega Serie A presenta “Road to zero”: «Un evento che ci invidiano all’estero». La cornice dello Stadio Olimpico ha ospitato oggi la presentazione di “Road to zero”, l’ambizioso progetto della Lega Serie A volto a trasformare l’ultimo atto del torneo nazionale in un modello di sostenibilità globale. Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega, ha espresso grande soddisfazione per il percorso intrapreso, sottolineando come l’appuntamento che vedrà protagonista l’Inter di Cristian Chivu contro la Lazio il prossimo 13 maggio sia ormai un punto di riferimento internazionale. Finale di Coppa Italia, sostenibilità e inclusione: le nuove frontiere del calcio.🔗 Leggi su Internews24.com

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