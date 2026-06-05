Il rappresentante di Geoweb ha sottolineato l'importanza del ruolo dei docenti nell'ambito dell'accessibilità. Ha espresso gratitudine nei confronti degli insegnanti, evidenziando come siano fondamentali nel supportare gli studenti durante le attività progettuali e nel favorire la loro crescita culturale. Le parole si concentrano sul contributo educativo e sulla collaborazione tra insegnanti e studenti in progetti legati all'accessibilità. Non sono stati forniti dettagli su iniziative specifiche o eventi collegati.

“Non si può che ringraziare i docenti, perché si vede come i ragazzi vivano con loro l’esperienza progettuale e la crescita culturale che ne deriva”. Lo afferma Ernesto Alessandro Baragetti, membro del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e componente del consiglio di amministrazione di Geoweb, intervenendo alla premiazione del concorso “I Futuri Geometri Progettano l’Accessibilità”, nella Sala Trilussa di Palazzo Corrodi, sede di Cassa Geometri a Roma. Per Baragetti l’iniziativa conferma ogni anno una crescente sensibilità sociale e civica degli studenti sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accessibilità: Baragetti (Geoweb), ‘Fondamentale il contributo dei docenti’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Accessibilità: Baragetti (Geoweb), Fondamentale il contributo dei docenti

Notizie e thread social correlati

I posti disponibili per l’organico docenti 2026/27 vengono suddivisi tra mobilità dei docenti di ruolo e immissioni in ruolo dei docenti precariIl 23 aprile 2026 si è svolto un question time su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli...

Bullismo, Costarelli (Anp Lazio): “Fondamentale formare i docenti”Il tema del bullismo nelle scuole continua a essere al centro dell’attenzione, con le associazioni e le istituzioni che promuovono iniziative di...

Dichiarazione di accessibilità 2025: scadenza al 23 settembre e guida per PAIl 23 settembre 2025 segna una data fondamentale per le Pubbliche Amministrazioni italiane: entro questa scadenza, ogni ente deve compilare o aggiornare la dichiarazione di accessibilità relativa ai ... diritto.it

Riqualificazione dei servizi pubblici per inclusione e accessibilità da parte delle persone con disabilità. DECRETO in Gazzetta UfficialePubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo (n.222 del 13 dicembre 2023) riguardo le disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. Il ... orizzontescuola.it