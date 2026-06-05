Sostenibilità | alla Venice Climate Week Nextchem porta innovazione e tecnologie per decarbonizzazione trasporto marittimo

Durante la Venice Climate Week, Nextchem ha presentato le proprie tecnologie per la decarbonizzazione del trasporto marittimo. La società, parte del Gruppo MAIRE, ha illustrato le innovazioni che intende utilizzare per supportare la transizione energetica nel settore navale. La presentazione si focalizza su strumenti e soluzioni innovative rivolte a ridurre le emissioni e favorire un trasporto marittimo più sostenibile.

Alla Venice Climate Week, Nextchem, società del Gruppo MAIRE, presenta la propria visione per accompagnare la transizione energetica del settore marittimo. Un approccio multi-soluzione che punta su carburanti alternativi a basso contenuto di carbonio, come metanolo, idrogeno e ammoniaca, insieme a tecnologie per il riciclo delle plastiche. Al centro, l’obiettivo di trasformare gli impegni climatici in soluzioni industriali concrete e scalabili. Una sfida che richiede collaborazione tra industria, istituzioni e regolatori, oltre allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per rendere sostenibile il trasporto marittimo del futuro.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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