Durante la Venice Climate Week 2026, un attivista ha celebrato il primo matrimonio con un fiume, coinvolgendo l'arte di Pistoletto per sensibilizzare sulla relazione tra uomo e natura. L'evento ha unito pratiche artistiche e rituali simbolici per promuovere l’attenzione ai cambiamenti climatici. La manifestazione si svolge tra mostre e performance, puntando a coinvolgere il pubblico su temi ambientali e culturali.

Come può l'arte di Pistoletto riconciliare l'uomo con la natura?. Chi è l'attivista che ha celebrato il primo matrimonio con un fiume?. Quali soluzioni pratiche proporranno i 100 esperti durante i sei giorni?. Perché Venezia diventerà un laboratorio vivente per la diplomazia climatica?.? In Breve Evento dal 3 all'8 giugno 2026 distribuito su 7 location diverse. Attivista Meg Avon celebra il primo matrimonio con il fiume. Oltre 100 speaker internazionali tra scienziati, imprenditori e policy maker. Jeremy Rifkin collega gestione idrica a dinamiche energetiche globali. Il Terzo Paradiso di Pistoletto apre la Venice Climate Week 2026 in Piazza San Marco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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