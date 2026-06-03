Venice Climate Week | incontri su clima acqua e transizione tra Piazza San Marco e la laguna

Dal 3 all’8 giugno 2026, Venezia organizza la Venice Climate Week, sei giorni di incontri, dibattiti e performance dedicati alla crisi climatica, alle risorse idriche e ai sistemi economici. L’evento si svolge tra Piazza San Marco e la laguna, coinvolgendo esperti e rappresentanti di vari settori. Sono previsti panel e discussioni che affrontano i temi della sostenibilità e delle sfide ambientali legate ai cambiamenti climatici.

Dal 3 all'8 giugno 2026 Venezia ospita la Venice Climate Week, sei giorni di panel, dialoghi e performance che mettono al centro il rapporto tra crisi climatica, risorse idriche e sistemi economici. Le sedi principali sono le Procuratie di Piazza San Marco, l'Ocean Space di Campo San Lorenzo e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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