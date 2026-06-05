SOS Impresa alla cerimonia dei Carabinieri | La legalità è una responsabilità collettiva

Durante la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale di Avellino, era presente anche il presidente di SOS Impresa Avellino. In quell’occasione, ha detto che la legalità è una responsabilità collettiva. La manifestazione ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti della società civile. Nessun altro dettaglio sui discorsi o sui partecipanti.

Tra le autorità e i rappresentanti della società civile presenti questa mattina alla cerimonia per il 212° Anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale di Avellino, figurava anche il presidente di SOS Impresa Avellino, Domenico Capossela. La partecipazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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