Sorteggio calendario Serie A 2026-2027 streaming e diretta tv | dove vederlo

Il sorteggio del calendario della Serie A 2026-2027 si tiene oggi, venerdì 5 giugno alle 18. L'evento sarà disponibile in streaming e in diretta tv.

Oggi, venerdì 5 giugno 2026, alle ore 18.30 viene svelato il calendario della Serie A 2026-2027. Una nuova stagione di grande calcio sta per iniziare. Sarà sempre l’Inter, campione in carica, la squadra da battere? Il massimo campionato incomincerà il weekend del 23 agosto, mentre le ultime partite si giocheranno domenica 30 maggio 2027. In tutto 38 giornate avvincenti e ricche di gol. Il sorteggio del calendario della prossima serie A in programma oggi alle 18.30 avverrà al Teatro Regio di Parma nell’ambito della terza edizione del Festival della Serie A. Ecco dove vederlo in diretta tv e in streaming. La stesura del calendario della Serie A 2026 2027 sarà seguito dai principali canali sportivi come Sky Sport 24, ma anche Mediaset e Sportitalia. 🔗 Leggi su Tpi.it

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