Calendario Serie A EniLive 2026-2027 OGGI in Diretta Streaming - Date criteri e diritti TV Sky e DAZN

Il calendario della Serie A 202627 sarà annunciato oggi, con 38 giornate e 380 partite. La stagione sarà gestita con un sistema di intelligenza artificiale. I diritti televisivi saranno distribuiti tra Sky e DAZN, che trasmetteranno le partite in diretta streaming. La pubblicazione ufficiale del calendario definirà le date e le modalità di programmazione delle gare. La stagione si svilupperà con un nuovo metodo di organizzazione delle partite.

Il calendario di Serie A 202627 sarà svelato OGGI: 38 giornate, 380 partite e nuova gestione con intelligenza artificiale. Il conto alla rovescia sta per concludersi: il calendario verrà svelato venerdì 5 giugno alle ore 18.30 nella splendida cornice del teatro Regio di Parma, durante il Festival della Serie A. Quello italiano sarà il primo dei top-5 campionati europei a scoprire le carte, come già accaduto per la scorsa annata. Sono 20 le squadre ai blocchi di partenza: in programma 38 giornate con 380 match totali da vivere insieme. LE NEO PROMOSSE - I volti nuovi si chiamano Venezia, Frosinone e Monza. L’attesa del Venezia è durata appena una stagione. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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ANNUNCIO PRESENTAZIONE CALENDARIO SERIE A ENILIVE 2026-2027 VENERDÌ 5 GIUGNO 2026 ORE 18:30

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