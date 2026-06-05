Serie A oggi sorteggio calendario 2026-27 | orario criteri e dove vederlo

Oggi, venerdì 5 giugno alle 18:30, si svolgerà il sorteggio del calendario della Serie A 2026-27. L’evento determinerà la distribuzione delle partite per la prossima stagione. Il procedimento si svolge in un’unica sessione e sarà possibile seguirlo in diretta. Non sono stati ancora comunicati dettagli sui criteri di assegnazione delle giornate o sulla modalità di visione.

(Adnkronos) – Prende forma la Serie A 2026-27. Oggi, venerdì 5 giugno, alle 18:30 sarà sorteggiato il calendario della prossima stagione del campionato italiano. In vista del grande appuntamento, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato i criteri con cui verranno definiti tutti gli accoppiamenti per le 38 giornate del torneo, che inizierà nel weekend. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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