La Lega Serie A ha pubblicato il calendario ufficiale della stagione 20262027, con inizio previsto per il 23 agosto. La stagione si articolerà su diverse giornate, con pause programmate durante l’annata. La pubblicazione del calendario conferma le date delle partite e le finestre di sosta, senza modifiche rispetto alle anticipazioni. La prima giornata vedrà le squadre scendere in campo nello stesso fine settimana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Lega Serie A ha reso noto il calendario ufficiale della stagione 20262027, definendo date e pause di un’annata che si preannuncia particolarmente intensa. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio 2027, con un programma fitto di impegni tra campionato, soste e turni infrasettimanali. Date, soste e turni infrasettimanali. Il nuovo calendario prevede due giornate infrasettimanali, fissate per il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027, elementi che renderanno ancora più serrato il ritmo della stagione. La pausa natalizia scatterà il 27 dicembre 2026, segnando lo stop temporaneo delle competizioni prima della ripresa del nuovo anno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Serie A 2026/2027: ufficiale il calendario, si parte il 23 agosto

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