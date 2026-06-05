Sorpresi a rubare in un cantiere gasolio e materiale edile | un arresto e una denuncia

Due uomini di 51 anni sono stati fermati mentre tentavano di rubare gasolio e materiali edili in un cantiere. Sono stati arrestati e denunciati per furto aggravato in concorso. I loro movimenti sono stati notati da una pattuglia di polizia, che li ha intercettati mentre caricavano il materiale su un veicolo. La merce è stata restituita al proprietario.

Perugia, 5 giugno 2026 - Furto aggravato in concorso: sono i reati a carico di due perugini di 51 e 53 anni, scoperti in flagranza di reato dai carabinieri di Perugia mentre rubavano gasolio e mezzi edili, in un cantiere nei pressi di Ponte della Pietra, dove tra l'altro sono in corso i lavori per realizzare le infrastrutture per il Metrobus. L’intervento è scattato su segnalazione al 112. I militari hanno sorpreso l'autore materiale del furto ancora intento ad asportare il combustibile da un mezzo da cantiere stradale. Facile poi identificare il complice che lo attendeva a bordo di un’auto nelle immediate vicinanze. La refurtiva... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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