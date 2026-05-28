Due persone sono state sorprese mentre tentavano di rubare gasolio da un autocarro nelle campagne tra Marina di Ginosa e Laterza. Uno dei sospetti è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire, mentre l’altro è stato denunciato. I Carabinieri sono intervenuti e hanno fermato uno degli uomini, che ora si trova in custodia. La seconda persona è stata segnalata all’autorità giudiziaria. Nessun dettaglio su eventuali danni o recupero del carburante.

Tarantini Time Quotidiano Un tentato furto di gasolio nelle campagne tra Marina di Ginosa e Laterza si è concluso con un arresto e una denuncia da parte dei Carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, due uomini sarebbero stati sorpresi da un agricoltore mentre cercavano di portare via un fusto contenente circa cento litri di carburante dal cassone del suo autocarro. L’episodio sarebbe avvenuto nel corso della notte. Alla vista del proprietario del mezzo, uno dei due sospettati si sarebbe dato alla fuga a piedi, mentre l’altro avrebbe affrontato l’agricoltore nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Durante quei momenti concitati ci sarebbe stata una breve colluttazione nel corso della quale il proprietario del camion avrebbe riportato una ferita a una mano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sorpresi a rubare gasolio da un autocarro, uno arrestato dopo la fuga

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