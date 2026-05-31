Sorpresi a rubare gasolio da un tir Tre giovani finiscono in manette

Da ilgiorno.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un controllo serale, i carabinieri hanno sorpreso tre giovani mentre tentavano di rubare gasolio dal serbatoio di un tir in sosta. I ragazzi avevano con sé una tanica, una pompa e un tubo. Sono stati arrestati per furto aggravato.

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Rubano gasolio dal serbatoio di un tir in sosta con tanica, pompa e tubo, li colgono in flagrante i carabinieri durante un servizio serale di controllo: tre arrestati per furto aggravato. È accaduto l’altra sera a Gessate, in una piazzola di sosta in via Volta, nella zona industriale del paese. Sono stati i carabinieri di Gorgonzola, impegnati in un abituale servizio serale di pattugliamento in auto del territorio, a intercettare i tre, poi identificati come tre cittadini di origine romena di 19, 25 e 26 anni, intenti a rubare gasolio da un camion parcheggiato. Il gruppo aveva già travasato, servendosi di una pompa e di un tubo in gomma, un buon quantitativo di carburante dal serbatoio a una grande tanica di plastica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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