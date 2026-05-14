Controlli ad alto impatto nel residence | sequestrate banconote false e stupefacenti

Nella mattina di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli intensivi nel residence “I Giardini D’Atena” situato nella frazione di Merine, nell’hinterland leccese. Durante l’operazione sono stati sequestrati denaro falso e sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza nel territorio, coinvolgendo diverse forze di polizia. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sui possibili sviluppi dell’indagine.

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