Controlli ad alto impatto nel residence | sequestrate banconote false e stupefacenti

Da lecceprima.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli intensivi nel residence “I Giardini D’Atena” situato nella frazione di Merine, nell’hinterland leccese. Durante l’operazione sono stati sequestrati denaro falso e sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza nel territorio, coinvolgendo diverse forze di polizia. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sui possibili sviluppi dell’indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

LIZZANELLO – Nuova azione di controllo interforze nella mattinata di ieri nell’ambito dell’hinterland leccese e in particolare nei meandri del complesso residenziale de “I Giardini D’Atena” nella zona di Merine, la frazione di Lizzanello. L'operazione è stata finalizzata ancora una volta al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Controlli ad alto impatto nel Tarantino, sospese due attività di ristorazioneTarantini Time QuotidianoNei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, con il coordinamento del Comando Provinciale di Taranto,...

Stamperia clandestina a Torre Annunziata, sequestrate banconote false per oltre 2,8 milioni di euro(Adnkronos) – Sequestrata stamperia clandestina di banconote a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: un arresto.

Temi più discussi: Foggia ad 'Alto Impatto', 35 arresti e 53 denunce: raffica di controlli, identificate oltre 16mila persone; Sassari, controlli ad alto impatto nel centro storico: 250 identificazioni, 70 auto esaminate, un arresto; Alto impatto a Ponticelli e Porta Capuana, controlli dei carabinieri; Matera, servizio alto impatto della Polizia Stradale: controlli su cinture di sicurezza e punti decurtati.

controlli ad alto impattoAlto impatto a Ponticelli e Porta Capuana, controlli dei carabinieri81 persone identificate e 46 veicoli controllati, 18 le contravvenzioni al codice della strada elevate, 7 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga, 3 le persone denunciate ... ilroma.net

controlli ad alto impattoControlli ad alto impatto nel Foggiano: 35 arresti e oltre 16mila persone identificate ad aprileProseguono nel Foggiano i servizi straordinari di controllo del territorio e le operazioni ad alto impatto coordinate dalla Polizia di ... immediato.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web