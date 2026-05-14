Controlli ad alto impatto nel residence | sequestrate banconote false e stupefacenti
Nella mattina di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli intensivi nel residence “I Giardini D’Atena” situato nella frazione di Merine, nell’hinterland leccese. Durante l’operazione sono stati sequestrati denaro falso e sostanze stupefacenti. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a garantire la sicurezza nel territorio, coinvolgendo diverse forze di polizia. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sui possibili sviluppi dell’indagine.
LIZZANELLO – Nuova azione di controllo interforze nella mattinata di ieri nell’ambito dell’hinterland leccese e in particolare nei meandri del complesso residenziale de “I Giardini D’Atena” nella zona di Merine, la frazione di Lizzanello. L'operazione è stata finalizzata ancora una volta al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
Controlli ad alto impatto nel Tarantino, sospese due attività di ristorazioneTarantini Time QuotidianoNei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, con il coordinamento del Comando Provinciale di Taranto,...
Stamperia clandestina a Torre Annunziata, sequestrate banconote false per oltre 2,8 milioni di euro(Adnkronos) – Sequestrata stamperia clandestina di banconote a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: un arresto.
Temi più discussi: Foggia ad 'Alto Impatto', 35 arresti e 53 denunce: raffica di controlli, identificate oltre 16mila persone; Sassari, controlli ad alto impatto nel centro storico: 250 identificazioni, 70 auto esaminate, un arresto; Alto impatto a Ponticelli e Porta Capuana, controlli dei carabinieri; Matera, servizio alto impatto della Polizia Stradale: controlli su cinture di sicurezza e punti decurtati.
Operazione ad alto impatto in città. Nel recente incontro con il Prefetto, ho chiesto un rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili del territorio. E nei giorni scorsi le Forze dell’Ordine hanno svolto verifiche mirate in diverse zone della città, con particolare facebook
Il 12 maggio 2026, un'operazione ad alto impatto condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Aurelio ha portato a un arresto, due denunce e sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro. lamilano.it/roma/controlli… x.com
Alto impatto a Ponticelli e Porta Capuana, controlli dei carabinieri81 persone identificate e 46 veicoli controllati, 18 le contravvenzioni al codice della strada elevate, 7 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga, 3 le persone denunciate ... ilroma.net
Controlli ad alto impatto nel Foggiano: 35 arresti e oltre 16mila persone identificate ad aprileProseguono nel Foggiano i servizi straordinari di controllo del territorio e le operazioni ad alto impatto coordinate dalla Polizia di ... immediato.net