Stamperia clandestina a Torre Annunziata sequestrate banconote false per oltre 2,8 milioni di euro

Nella città di Torre Annunziata è stata scoperta una stamperia clandestina di banconote false. Durante un’operazione sono state sequestrate banconote per un valore di oltre 2,8 milioni di euro. È stato inoltre arrestato un uomo coinvolto nel procedimento. L’indagine ha portato al sequestro di strumenti e materiali utilizzati per la produzione delle banconote false.

(Adnkronos) – Sequestrata stamperia clandestina di banconote a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: un arresto. La guardia di finanza ha individuato, a Torre Annunziata, un immobile adibito a stamperia clandestina, dove sono state rinvenute e sequestrate banconote false per un valore di oltre 2.800.000 euro, 12mila ologrammi contraffatti per tagli da 50 e 100. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Torre Annunziata, banconote false da 50 e 100 euro: sequestrata stamperia con 2,8 milioni di euro

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Una stamperia clandestina di banconote contraffatte è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Torre Annunziata, nella provincia partenopea. Il responsabile è stato arrestato; sequestrati 2.800.000 euro falsi - facebook.com facebook

Maxi stamperia clandestina a Torre Annunziata: sequestrati oltre 2,8 milioni di euro falsi x.com