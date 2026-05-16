Il caso delle 20mila monete da 2 euro false scoperte a Prato erano perfette | fermati 5 cinesi

A Prato sono stati arrestati cinque cittadini cinesi, accusati di aver prodotto e venduto monete da due euro false. Le autorità hanno sequestrato circa 20.000 monete contraffatte, che sono risultate essere di qualità molto alta. Le indagini hanno portato alla scoperta di un’attività organizzata di falsificazione e distribuzione di monete false, che avrebbe coinvolto diverse persone. La scoperta è avvenuta nel corso di un'operazione mirata a contrastare il mercato nero delle monete contraffatte.

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È di cinque indagati fermati e quasi 20.000 monete false sequestrate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro una rete transnazionale dedita alla falsificazione e allo smercio di monete da due euro. L’operazione, che ha coinvolto soggetti cinesi radicati nell’area pratese, è stata eseguita nella mattinata odierna, dopo mesi di indagini avviate nel novembre 2025. Le indagini e la scoperta della rete criminale Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha permesso di individuare un consorzio criminale di natura transnazionale, composto da cittadini cinesi stabilmente operanti nell’area di Prato. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Il caso delle 20mila monete da 2 euro false scoperte a Prato, erano "perfette": fermati 5 cinesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aveva in casa oltre tremila monete da 2 euro false, mendicante 48enne denunciatoNel corso delle verifiche a casa dell'uomo i poliziotti hanno trovato anche delle sigarette di contrabbando, sottoposte a sequestro amministrativo La... Acireale, aveva in casa oltre 3200 monete false da 2 euro: nei guai 48enneABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini della Polizia di Stato sul fenomeno delle monete contraffatte Proseguono con risultati rilevanti le attività della... Il caso delle 20mila monete da 2 euro false scoperte a Prato, erano perfette: fermati 5 cinesiCinque cittadini cinesi fermati a Prato per falsificazione e smercio di monete da due euro: sequestrate quasi 20.000 monete false. virgilio.it Il bizzarro caso PratoTorniamo a occuparci per un istante di questioni pratesi. A Prato si vota già a maggio, in anticipo rispetto alla scadenza naturale, per via delle dimissioni da sindaco di Ilaria Bugetti. Le vicende ... quotidiano.net