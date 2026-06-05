Sora 34ª edizione dell' Infiorata del Corpus Domini
Il centro storico di Sora si prepara a ospitare la 34ª infiorata del Corpus Domini, in programma il 6 e 7 giugno 2026. Durante l’evento, le strade saranno ricoperte di composizioni floreali realizzate da volontari e artisti locali, creando un grande mosaico vivente. L’infiorata si svolge nel cuore della città, coinvolgendo diverse piazze e vie principali. La manifestazione si ripete ogni anno, attirando visitatori e appassionati di arte floreale.
La Città di Sora si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari della propria storia: la 34ª edizione dell'Infiorata del Corpus Domini, in programma nei giorni 6 e 7 giugno 2026, un evento che ogni anno trasforma il cuore del centro storico in uno straordinario pinacoteca a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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