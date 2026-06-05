Bolsena si veste di petali | il 7 giugno 2026 torna la magia dell’Infiorata del Corpus Domini

Il borgo di Bolsena, situato sulle rive del Lago di Bolsena nella Tuscia laziale, si appresta a ospitare l’Infiorata del Corpus Domini il 7 giugno 2026. Le strade del centro storico saranno decorate con petali di fiori, creando un tappeto colorato che coprirà le vie principali del paese. L’evento richiama visitatori e appassionati di tradizioni, che si raduneranno per assistere alla realizzazione di questa manifestazione floreale.

Nel cuore della Tuscia laziale, affacciato sulle acque tranquille del Lago di Bolsena, il borgo di Bolsena si prepara a uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: la Infiorata del Corpus Domini, in programma il 7 giugno 2026. Un evento che ogni anno trasforma il centro storico in un museo a cielo aperto fatto di fiori, colori e spiritualità. Una storia che nasce da un miracolo. La tradizione affonda le sue radici in un episodio che ha segnato la storia religiosa europea. Bisogna tornare al 1263, nella Basilica di Basilica di Santa Cristina, quando il sacerdote Pietro da Praga, in crisi di fede, sarebbe stato testimone del cosiddetto Miracolo di Bolsena: durante la celebrazione eucaristica, dall’ostia consacrata sarebbe sgorgato sangue, macchiando il corporale. 🔗 Leggi su Funweek.it

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