Il sindaco di Pennabilli, in provincia di Rimini, ha indossato una camicia nera durante un evento pubblico, scatenando polemiche nel 2026. Nessuna dichiarazione ufficiale ha chiarito le ragioni di questa scelta. La scena ha attirato l’attenzione sulla sua affermazione: “Sono repubblicano e per la Repubblica ho rischiato la vita”. La polemica ha coinvolto vari commentatori e cittadini, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni o sul contesto di quell’abbigliamento.

Una semplice camicia nera ha scatenato le polemiche anche nel 2026 e a finire nella bufera è stato Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli, in provincia di Rimini. Si tratta di un piccolo Comune con meno di 3mila cittadini, che da diverse ire è al centro delle cronache per la scelta di stile del suo sindaco nel giorno del 2 giugno. Una critica arrivata, oltre che dall’Anpi, anche dal presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, secondo il quale “celebrare il Tricolore significa essere coerenti con dei valori che sono l'antitesi delle camicie nere, del fascismo, della privazione della libertà. Quindi non si può festeggiare la Repubblica se non ci si riconosce nei valori dell'antifascismo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sono repubblicano e per la Repubblica ho rischiato la vita”. La verità del sindaco con la camicia nera

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