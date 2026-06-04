Il sindaco con la camicia nera alla festa della Repubblica

Durante le celebrazioni della festa della Repubblica il 2 giugno, un sindaco di una provincia di Rimini è stato al centro di polemiche per aver indossato una camicia nera. La scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione e generato commenti pubblici. La presenza del primo cittadino alla cerimonia è avvenuta in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali riguardo alla motivazione della scelta.

Sta facendo discutere la scelta di un primo cittadino della provincia di Rimini durante le celebrazioni ufficiali della festa della Repubblica, martedì 2 giugno scorso. A sollevare il caso è l'Anpi provinciale (l'associazione nazionale dei partigiani italiani), che contesta la presenza di un. 🔗 Leggi su Today.it

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