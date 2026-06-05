Durante la festa della Repubblica, il sindaco ha indossato una camicia nera, suscitando reazioni. L’Anpi ha commentato che questa scelta offende la memoria storica, affermando che nel 2026, per l’associazione, indossare una camicia di quel colore equivale a un collegamento con il Ventennio. La polemica ha riacceso il dibattito pubblico sulla simbologia e il rispetto della memoria storica.

Il primo cittadino di Pennabilli ha presenziato alle celebrazioni del 2 giugno indossando una camicia nera sotto la fascia tricolore: “Gesto incompatibile” L’Anpi torna a far parlare di sé per l’ennesima polemica che, stavolta, interessa la moda. Nel 2026, per l’associazione dei partigiani, indossare una camicia nera vuol dire essere ancora associati al Ventennio. Eppure, quel capo è presente in tante collezioni di moda ed è anche uno dei capi immancabili negli scaffali del fast fashion a livello mondiale, anche in Italia. A far riemergere la polemica è stata un’immagine che arriva dalla festa della Repubblica, in cui il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, è stato ritratto con una camicia nera, senza giacca, sotto la fascia tricolore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sindaco indossa una camicia nera alla festa della Repubblica. Anpi: "Offende la memoria"

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