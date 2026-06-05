Sono loro i conduttori Isola dei Famosi l’annuncio ufficiale | pubblico a bocca aperta

Selvaggia Lucarelli e Alvin sono i conduttori ufficiali della prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2026. L’annuncio è stato dato recentemente, sorprendendo il pubblico. La conferma è arrivata attraverso una comunicazione ufficiale, chiudendo le indiscrezioni circolate in precedenza. La presentatrice e il conduttore sono stati scelti per guidare il reality nel 2026, senza ulteriori dettagli sul formato o altre novità.

Adesso è ufficiale: saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin i volti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2026. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, è arrivata la conferma da Mediaset, che ha scelto di affidare il reality a una coppia inedita con l’obiettivo di rilanciare uno dei programmi storici di Canale 5. La nuova stagione segnerà una svolta importante per il format. Oltre ai cambiamenti nel cast e nella linea editoriale, il reality lascerà infatti l’Honduras per trasferirsi nelle Filippine, una scelta che punta a rinnovare l’immagine del programma e a offrire scenari inediti ai telespettatori. Le registrazioni prenderanno il via nelle prossime settimane e rappresenteranno l’inizio di una nuova fase per il celebre survival reality. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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