Selvaggia Lucarelli e Alvin conduttori dell' Isola dei famosi | l' annuncio di Mediaset e i motivi della scelta

Mediaset ha annunciato che Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice dell’Isola dei Famosi, affiancata da Alvin. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo settimane di voci e indiscrezioni. La presentatrice prenderà il posto di precedenti conduttori, mentre Alvin continuerà nel ruolo di volto storico del programma. La scelta è stata confermata senza ulteriori dettagli sui motivi dietro la decisione.

Dopo tante indiscrezioni e retroscena, l'ufficialità: Selvaggia Lucarelli è la nuova conduttrice dell'Isola dei famosi, affiancata da Alvin, già volto del reality targato Canale 5. L'annuncio sui conduttori è arrivato con una nota di Mediaset che conferma anche il dettaglio che il programma non. 🔗 Leggi su Today.it

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Selvaggia Lucarelli lascia la Rai per l'Isola dei Famosi: Ballando con le stelle nel caos

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