Mediaset ha annunciato ufficialmente che Selvaggia Lucarelli e Alvin saranno i conduttori della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. La decisione segue settimane di voci non confermate. La presentatrice e il conduttore prenderanno il posto di altri volti noti del programma, che tornerà in onda prossimamente. La conferma è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del gruppo televisivo.

Dopo settimane di indiscrezioni, Mediaset conferma la scelta di Selvaggia Lucarelli e Alvin per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Le registrazioni partiranno a breve nelle Filippine. Come anticipato nelle scorse settimane, saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L'Isola dei Famosi. La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale diffuso da Mediaset, che ha così avvalorato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Prima di puntare su Selvaggia Lucarelli, l'azienda di Cologno Monzese avrebbe valutato altre opzioni per la conduzione del reality. Tra i nomi circolati nelle scorse settimane c'era anche quello di Belen Rodriguez, ma il progetto non è andato in porto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Selvaggia Lucarelli all'Isola dei Famosi: Mediaset ufficializza il nome dei conduttori

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Selvaggia Lucarelli e Alvin scelti come conduttori dell'Isola dei Famosi: la nota ufficiale Mediaset

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