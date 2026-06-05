“Sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccat o”. È iniziata con questa frase, pronunciata al telefono con il numero di emergenza 911 intorno alle 9:30 del mattino di mercoledì 3 giugno, la vicenda che ha portato all’omicidio dell’attore statunitense James Handy. L’interprete, 81 anni, volto noto in blockbuster globali come “Top Gun: Maverick” e “Jumanji”, è stato ucciso all’esterno della sua abitazione nel quartiere di Tarzana, a Los Angeles. La scena del crimine e i soccorsi. Giunti sul posto dopo la segnalazione, gli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) hanno individuato Handy nel giardino antistante la casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono il figlio dell’uomo, ho appena ucciso l’uomo del peccato”: ucciso a coltellate l’attore di Top Gun e Jumanji James Handy, arrestato il figlio della compagna

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James Handy ucciso a coltellate dal figlio della compagna: l'attore di Top Gun aveva 81 anni

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#JamesHandy è stato ucciso nella sua casa di Los Angeles e la polizia ha arrestato Michael Gledhill, figlio della compagna dell’attore. L’uomo si è consegnato agli agenti dopo aver chiamato il numero di emergenza. ift.tt/QcLao28 x.com

Sono passati anni ormai, e non so ancora cosa dovrebbe essere l'identità dell'unità, o quanto fosse importante in passato. reddit

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