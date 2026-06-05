Dopo due mesi di ricovero, Silvia Bonolis, figlia di Paolo e Sonia Bruganelli, è uscita dall'ospedale. La ragazza si era sottoposta a un intervento chirurgico al cuore. La famiglia non ha fornito dettagli specifici sulla natura dell'operazione, limitandosi a confermare il decorso post-operatorio. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio sui social da Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganellicon delle stories Instagram ha rotto il silenzio per raccontare cos’è successo a sua figlia Silvia, avuta conPaolo Bonolis, ma soprattutto per evitare speculazioni.Dopo due mesi di ricovero è uscita dall’ospedaleperòSonia ci ha tenuto a precisare che non ha subito alcun trapianto, ma solo un delicatissimo intervento. “Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine in questi due lunghi mesi di ospedale di Silvia, vi ringrazio per le preghiere e per le belle parole“, inizia cosìSonia Bruganellisu Instagram, rompendo un silenzio lungo due mesi, pieno di sofferenza, ma anche di tanta forza. In questo periodolei e Paolo si sono uniti molto, maAngelo Madonia, il suo compagno, le è stato accanto in ogni istante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sonia Bruganelli rompe il silenzio sulla figlia: ha subito un intervento delicato

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Sonia Bruganelli racconta i 2 mesi in ospedale della figlia Silvia

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