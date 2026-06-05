Dopo settimane di silenzio, Sonia Bruganelli ha parlato della malattia della figlia Silvia, sottolineando che non si è trattato di un trapianto di cuore. La donna ha spiegato che la bambina ha affrontato un intervento delicato, ma ha evitato di entrare nei dettagli medici. Bruganelli ha condiviso la sua preoccupazione e il periodo di incertezza vissuto in questi mesi, senza fornire ulteriori informazioni sulla diagnosi o le cure.

Dopo settimane vissute lontana dai riflettori e segnate da grande apprensione, Sonia Bruganelli ha deciso di rompere il silenzio sulle condizioni della figlia Silvia. L’imprenditrice, che ha trascorso un lungo periodo accanto alla ragazza durante il ricovero ospedaliero, ha scelto di condividere alcuni dettagli per fare chiarezza su quanto accaduto e per lanciare un messaggio che le sta particolarmente a cuore. Un intervento sentito, nato dall’esperienza vissuta in prima persona nei reparti ospedalieri e dall’incontro con tante famiglie alle prese con situazioni molto delicate. Sonia Bruganelli parla per la prima volta e chiarisce: Silvia non ha subito un trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sonia Bruganelli parla per la prima volta della malattia della figlia e del delicato intervento: «Non trapianto di cuore»

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