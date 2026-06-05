Dopo due mesi trascorsi tra corsie ospedaliere, visite e attese, Sonia Bruganelli ha condiviso di aver passato un lungo periodo accanto alla figlia durante il ricovero. La donna ha descritto il tempo trascorso come una fase di attesa e speranza, senza fornire dettagli specifici sulla condizione della figlia o sulle cure ricevute. La sua testimonianza si concentra sul sostegno e la vicinanza durante il periodo di difficoltà.

Per due lunghi mesi ha vissuto accanto a sua figlia tra corsie ospedaliere, visite, attese e speranze. Un’esperienza che ha segnato profondamente Sonia Bruganelli e che oggi l’ha spinta a lanciare un appello pubblico destinato a far riflettere migliaia di persone. Attraverso alcune stories pubblicate sui social, l’imprenditrice ha scelto di affrontare un tema delicato ma fondamentale: la donazione degli organi. La vicenda è legata al recente ricovero della figlia Silvia Bonolis, che era stato reso noto lo scorso 10 maggio, proprio nel giorno della Festa della mamma. Per settimane Bruganelli ha mantenuto il massimo riserbo sulle condizioni della ragazza, limitandosi a condividere alcuni momenti del difficile percorso affrontato dalla famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo il lungo ricovero della figlia

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Sonia Bruganelli rompe il silenzio: La verità dopo le accuse dei tradimenti a Bonolis

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