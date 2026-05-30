Sonia Bruganelli ha comunicato che sua figlia Silvia, dopo un periodo di ricovero, è tornata a casa. Silvia è la figlia maggiore della famiglia, nata da una relazione precedente di Bruganelli. La famiglia ha condiviso la notizia attraverso i propri canali social. Non sono stati forniti dettagli sul motivo del ricovero o sulla condizione di Silvia.

Dopo un lungo periodo di ricovero, Sonia Bruganelli ha annunciato il ritorno a casa della figlia maggiore, Silvia, avuta con Paolo Bonolis. Nel post molti commenti di affetto e vicinanza. Con loro c'era anche Angelo Madonia, attuale compagno di Sonia Ad annunciare il ritorno alla normalità è stata la stessa Sonia Bruganelli attraverso un emozionante post pubblicato su Instagram. Nel video condiviso sui social, l’opinionista e produttrice televisiva ha raccolto immagini dei giorni trascorsi in ospedale, mostrando i momenti più delicati ma anchetutto l’affetto ricevuto da amici, familiari e persone care. “Finalmente siamo a casa”,ha scrittoBruganelli, ringraziando chi le è rimasto vicino durante questo periodo complesso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sonia Bruganelli annuncia il ritorno a casa della figlia Silvia dopo il ricovero

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