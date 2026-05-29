Sonia Bruganelli e la figlia Silvia | arriva l' esito dopo il lungo ricovero Con loro c' era anche Angelo Madonia

Sonia Bruganelli e sua figlia Silvia, nate dall’unione con Paolo Bonolis, sono state dimesse dopo un ricovero di oltre quindici giorni. Con loro era presente anche Angelo Madonia.

Dopo più di quindici giorni trascorsi in ospedale, Sonia Bruganelli e sua figlia Silvia, nata dall'amore con Paolo Bonolis, sono tornate a casa. Finalmente. Ad annunciare la bellissima notizia è stata proprio l'ex moglie del noto conduttore, che su Instagram - dove ha condiviso anche i momenti. 🔗 Leggi su Today.it

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