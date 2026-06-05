Sonia Bruganelli ha spiegato che la figlia, ricoverata di recente, non ha subito un trapianto di cuore. La donna ha chiarito che si è trattato di un intervento diverso e ha rassicurato sulle condizioni di salute della ragazza. La Bruganelli ha riferito che la figlia è stata sottoposta a un'operazione non invasiva e si trova attualmente in recupero.

Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio sul ricovero della figlia Silvia, di 23 anni, avuta con Paolo Bonolis. In una serie di Storie su Instagram ha chiarito che la figlia, nata con una patologia cardiaca congenita, è stata sottoposta a un importante intervento chirurgico ma non ha subito un trapianto di cuore. Sonia Bruganelli ha anche lanciato un appello: “Donate gli organi“. La precisazione di Sonia Bruganelli sul ricovero della figlia L'appello di Sonia Bruganelli sulla donazione degli organi La malattia della figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis La precisazione di Sonia Bruganelli sul ricovero della figlia Sonia Bruganelli,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sonia Bruganelli parla del ricovero della figlia avuta con Paolo Bonolis: "Non ha subìto trapianto di cuore"

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Sonia Bruganelli parla per la prima volta della malattia della figlia e del delicato intervento

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