Silvia Bonolis, figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è tornata a casa dopo un ricovero iniziato il 10 maggio, giorno della Festa della Mamma. La ragazza, 23 anni, era stata portata in ospedale in quella data. La famiglia ha ringraziato per le preghiere ricevute.

Silvia Bonolis, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è finalmente tornata a casa. La ragazza di 23 anni, lo scorso 10 maggio, proprio in occasione della Festa della Mamma, è stata portata in ospedale. I motivi effettivi per cui è stato necessario il ricovero non sono stati divulgati dalla famiglia, ma è ormai noto che la donna soffre sin dalla nascita di una patologia cardiaca congenita. Appena nata, infatti, si è dovuta sottoporre a un'operazione molto delicata che ha portato a una ipossia cerebrale che, a sua volta, ha avuto come conseguenza dei danni neurologici che hanno impattato sulle sue capacità motorie. Sono state dunque due settimane di ansia per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che sono stati al fianco della figlia in questi giorni di condizioni di salute precarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Grazie per le vostre preghiere": la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli torna a casa dopo il ricovero

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