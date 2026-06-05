Sonia Bruganelli ha condiviso su Instagram un video nelle stories, parlando dell’esperienza di aver trascorso due mesi in ospedale accanto alla figlia Silvia, prima di tornare a casa. La madre ha deciso di parlare pubblicamente dopo il periodo di degenza, senza fornire dettagli specifici sulla condizione della figlia o sull’operazione. La pubblicazione si limita a comunicare il ritorno a casa e a ringraziare chi ha mostrato vicinanza.

Due mesi in ospedale accanto alla figlia Silvia, e poi il ritorno a casa. Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio sui social con un video affidato alle stories su Instagram. Parla di tutti quei bambini che ha incontrato nei corridoi dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma durante il ricovero della figlia, nata dalla relazione con Paolo Bonolis, sottoposta a un intervento importante ed è ora in fase di recupero. Ma quello che la Bruganelli ha vissuto in quei reparti l’ha spinta a prendere parola su un tema: la donazione degli organi. L’appello di Sonia Bruganelli: “Donate gli organi, è un atto di civiltà”. Prima di tutto, una precisazione di Sonia Bruganelli: “ Silvia non ha subito un trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sonia Bruganelli, l’appello dopo l’operazione della figlia Silvia

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