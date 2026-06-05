Dopo due mesi in ospedale, Sonia Bruganelli ha condiviso un messaggio online rivolto ai follower, parlando del ricovero della figlia Silvia. La donna ha scritto un appello, chiedendo sostegno e comprensione, senza entrare nei dettagli specifici delle condizioni della ragazza. La comunicazione si è diffusa sui social, attirando l’attenzione di molti utenti che hanno commentato con messaggi di solidarietà.

Dopo due mesi intensi trascorsi in ospedale al fianco della figlia Silvia Bonolis e giorni di speculazioni sulle reali motivazioni del ricovero, Sonia Bruganelli ha voluto fare chiarezza attraverso una storia su Instagram, specificando che la giovane di 23 anni, nata dal matrimonio con Paolo Bonolis, ha affrontato un importante intervento chirurgico, ma non si è trattato di un trapianto di cuore come alcune voci lasciavano intendere. “ Silvia non ha subito un trapianto di cuore. Ha avuto un intervento importante, ma non un trapianto di cuore “, ha precisato la produttrice televisiva nelle sue Instagram stories, sottolineando di voler evitare articoli falsi e bufale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sonia Bruganelli, la verità sul ricovero della figlia Silvia è un’altra: ora il suo appello corre online (ed è potente)

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