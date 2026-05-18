Sonia Bruganelli ha comunicato che sua figlia Silvia è stata sottoposta a un’operazione. Ha anche espresso apprezzamento per l’ex marito Paolo Bonolis, riconoscendo il suo ruolo nella vita familiare. La decisione di condividere questa informazione arriva dopo un episodio in cui Sonia ha attaccato Marco Salvati, coinvolgendo aspetti della vita privata della famiglia. La notizia riguarda quindi sia l’intervento chirurgico sia le dinamiche tra i membri della famiglia e le loro relazioni pubbliche.

Sonia Bruganelli ha rivelato che sua figlia Silvia è stata operata, esprimendo profonda stima per l’ex marito Paolo Bonolis. In un momento delicato, il conduttore è stato presente per la 24enne. Tuttavia, Bruganelli non ha risparmiato critiche a Marco Salvati, autore televisivo con cui ha avuto attriti in passato. Arisa a Verissimo spiazza tutti: amore, corpo e fragilità Il momento difficile di Silvia. Il 16 maggio, Sonia ha condiviso una foto su Instagram in ospedale con Silvia, mentre abbracciava calorosamente la figlia. La musica di sottofondo era il brano Supergirl di Anastacia, che ha reso il momento ancora più toccante. Questo gesto ha mostrato la vicinanza della madre durante un periodo complicato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Sonia Bruganelli attacca Marco Salvati dopo l’operazione della figlia Silvia

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