Dopo due mesi di ospedale, Silvia, figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è tornata a casa. La donna ha precisato che la figlia non ha subito un trapianto, contrariamente a quanto si era diffuso. La famiglia ha lanciato un appello per sostenere Silvia e la sua condizione di salute.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis tirano un sospiro di sollievo. Dopo due mesi di ricovero in ospedale la figlia Silvia, che è nata con una patologia cardiaca congenita, è tornata a casa. Per la coppia si tratta di un traguardo importante dopo le settimane difficili vissute in corsia. I motivi del ricovero di Silvia Bonolis non sono stati svelati dal conduttore e dell’ex compagna, ma l’imprenditrice ha voluto comunque fare chiarezza sui motivi che hanno portato Silvia al Bambino Gesù di Roma. Il post sui social. Subito dopo le dimissioni Sonia Bruganelli ha ringraziato i suoi follower con un post pubblicato su Instagram: “Grazie a tutti voi.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sonia Bruganelli, la verità sul ricovero della figlia Silvia: "Non ha subito un trapianto". Poi l’appello

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BASTA BUFALE! SONIA BRUGANELLI SBOTTA SUL CASO SILVIA: ECCO COSA È SUCCESSO DAVVERO

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Sonia Bruganelli parla del ricovero della figlia avuta con Paolo Bonolis: "Non ha subìto trapianto di cuore"Sonia Bruganelli ha spiegato che la figlia, ricoverata di recente, non ha subito un trapianto di cuore.

Temi più discussi: Sonia Bruganelli e la figlia Silvia: arriva l'esito (dopo il lungo ricovero). Con loro c'era anche Angelo Madonia; Grazie per le vostre preghiere: la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli torna a casa dopo il ricovero; Non voglio articoli mendaci. Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo i due mesi in ospedale con la figlia Silvia, poi fa un appello; Temptation Island 2026, Filippo Bisciglia svela la verità sulla sigla.

Sonia Bruganelli, come sta la figlia Silvia: Intervento importante, ma nessun trapianto di cuore. Poi l’appello ai suoi fanSonia Bruganelli ha parlato sui social dell'intervento a cui è stata sottoposta la figlia Silvia. Non si è trattato di un trapianto di cuore. libero.it

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