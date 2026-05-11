Sonia Bruganelli ha pubblicato sui social un’immagine che mostra sua figlia Silvia in ospedale, condividendo un momento personale legato a una festa della mamma trascorsa lontano dalle tradizionali celebrazioni familiari. Accanto alla foto, ha scritto un messaggio che esprime il suo stato d’animo in un momento difficile. Elena Santarelli ha commentato il post, offrendo parole di sostegno e affetto.

Una festa della mamma trascorsa in ospedale, lontano dalle classiche celebrazioni familiari. Sonia Bruganelli ha condiviso sui social un momento privato, pubblicando una foto che ritrae sua figlia Silvia ricoverata in una struttura sanitaria. Nell’immagine si intravede un lettino ospedaliero con il piede della ragazza, mentre la madre le accarezza la gamba. Nello stesso ospedale – non specificato sui social – si trovava anche Elena Santarelli, per far visita ai pazienti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) Le parole scelte dalla produttrice e opinionista televisiva per accompagnare lo scatto sono tenere: “Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sonia Bruganelli e il ricovero della figlia Silvia: il post emozionante e il sostegno di Elena Santarelli

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