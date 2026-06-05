Sondaggi politici gli italiani vogliono la patrimoniale | anche gli elettori di destra favorevoli a una tassa per i più ricchi

Gli italiani vogliono la patrimoniale. E sono favorevoli, in linea di massima, anche gli elettori di centrodestra. Il sondaggio di Eumetra per Piazza Pulita, trasmissione di La7, evidenzia come il parere degli elettori su una tassa per i più ricchi sia largamente positivo. Dal sondaggio emerge anche la bocciatura della politica fiscale del governo, con il 61,1% di voti negativi e il 38,9% di voti positivi. Inoltre, la rilevazione registra le posizioni dell’elettorato del campo largo sulla leadership: preferiscono un accordo politico alle primarie, ma in caso di primarie Giuseppe Conte è favorito su Elly Schlein, alla quale anche gran parte del suo elettorato volterebbe le spalle. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI ITALIA DIVISA A META' IL NUOVO SONDAGGIO CAMBIA GLI EQUILIBRI POLITICI

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