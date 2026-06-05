Un’associazione di Salerno ha inviato aiuti medici all’ospedale militare di Badaro, in Libano. La consegna dei materiali è stata coordinata da un rappresentante locale, che ha organizzato il trasporto e la distribuzione. I pacchi contenevano medicinali e attrezzature sanitarie, destinati a supportare le strutture ospedaliere militari. L’invio è stato effettuato con un mezzo di trasporto messo a disposizione dall’associazione.

Come può un'associazione salernitana sostenere le forze armate libanesi?. Chi ha coordinato la consegna dei materiali medici a Badaro?. Perché l'intervento dell'associazione Salerno è stato riconosciuto dall'UNIFIL?. Quali impatti concreti avrà questa donazione sulla sanità militare libanese?.? In Breve Collaborazione diretta con UNIFIL e partecipazione del Maggior Generale Abagnara. Iniziativa legata alle celebrazioni della Festa della Repubblica italiana. Sostegno operativo alle strutture sanitarie delle Forze Armate Libanesi (LAF). Modello di cooperazione internazionale gestito dall'associazione di Roberto Schiavone. L’impegno dell’ Salerno verso l’ospedale militare di Badaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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