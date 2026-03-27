Più di cinquanta persone sedute a tavola in un ristorante libanese in via Giuseppe Tartini, con un obiettivo preciso: mangiare bene e fare del bene. La Meza ha fatto sold out, i proprietari hanno devoluto l'intero incasso della serata — 2.610 euro — alla Croce Rossa libanese. Una cifra concreta, guadagnata attorno a un tavolo, mentre fuori dal ristorante il Libano continua a sanguinare. L'iniziativa è stata organizzata da Majdi Karbai, ex parlamentare tunisino oggi residente in Italia, uomo di frontiera nel senso più nobile del termine: uno che i confini li conosce, li ha attraversati, e sa quanto costano. Tra i presenti, il direttore de Il Giornale d'Italia, dott. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, dal Libano del 1982 a oggi: una cena di solidarietà nel ristorante "La Meza", raccolti €2610 per la Croce Rossa libanese

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