Fra lettere e solidarietà | Aiuto al popolo libanese

Domani a Casciana Terme, alle 16.30, nel salone delle terme di palazzo Poggi, e sabato a Ponsacco, alle 16, nell’Auditorium Don Meliani, l’associazione

A Casciana Terme, domani, alle ore 16.30, nel salone delle terme di palazzo Poggi, e a Ponsacco sabato 28 marzo, alle ore 16, nella cornice dell’Auditorium Don Meliani, l’associazione "Il Risveglio del Borgo" presenta il libro di Luciano Bachi dal titolo " L’odore del Mare ". Un racconto tra nonno e nipoti, che si snocciola tra le località di Croce, Parlascio, Pietraia e la stessa Casciana. Evento con un sottostante lodevole poiché il ricavato della vendita del testo sarà devoluta a Padre Damiano Puccini. Il sacerdote pisano è referente dell’Associazione umanitaria libanese " Oui pour la vie ", che opera in aiuto alla popolazione libanese e ai profughi siriani e palestinesi in fuga dalle guerre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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