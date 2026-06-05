Sole e caldo gradevole | weekend di bel tempo sul Lecchese

Nel fine settimana sul Lecchese è previsto tempo sereno con temperature nelle medie stagionali. Nella notte tra venerdì e sabato si prevede la possibilità di alcuni rovesci. Durante il weekend le temperature massime aumenteranno, raggiungendo quasi i 30°C domenica. Le condizioni meteo saranno generalmente stabili, con sole e caldo gradevole.

Sarà un weekend sereno, a eccezione di qualche possibile rovescio nella notte fra venerdì e sabato. Temperature nelle medie stagionali fino a domenica, quando le massime si alzeranno fino a sfiorare i 30° C.Le previsioni per sabatoCieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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