Al via un weekend di sole e bel tempo
In questo fine settimana, le previsioni indicano temperature elevate e giornate serene grazie a un’ampia area di alta pressione che si estende tra il Marocco, la penisola Iberica e il Mediterraneo Occidentale. La presenza di questa figura atmosferica favorirà condizioni di tempo stabile sulla regione, con cieli prevalentemente sereni e assenza di precipitazioni per più giorni consecutivi. Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un clima soleggiato, ideale per attività all’aperto e momenti di relax.
La progressiva espansione di un vasto e robusto promontorio di alta pressione al momento centrato tra il Marocco e la penisola Iberica verso il Mediterraneo Occidentale, garantirà sulla nostra regione condizioni di tempo stabile e soleggiato per diversi giorni. Le temperature saranno in generale aumento fino a raggiungere picchi di 30-32°C nel corso del fine settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 22 maggio 2026 Tempo Previsto: Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione; sviluppo di una modesta attività cumuliforme lungo i rilievi Alpini e Prealpini nel corso del pomeriggio, ma senza fenomeni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Warm and muggy weekend with pop-up storms possible
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