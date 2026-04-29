Il 1 maggio in Toscana si presenta con un clima generalmente piacevole, caratterizzato da un sole diffuso. Tuttavia, nelle previsioni per i prossimi giorni si segnala un’allerta gialla per vento forte, che interessa principalmente la zona centrale della regione. Le autorità hanno emesso questa allerte per monitorare le condizioni meteorologiche, mentre il resto della Toscana dovrebbe mantenere condizioni di tempo stabile e soleggiato.

Firenze, 29 aprile 2026 – Una allerta gialla per vento forte, ma circoscritta al centro della Toscana. Poi via a un weekend soleggiato, di bel tempo, ma di temperature non altissime, anzi gradevoli, per il vento che spirerà da nord est. Queste le previsioni meteo per i giorni del 1 maggio e dintorni. Lo conferma il Lamma nelle sue previsioni online: sarà un ponte del tutto godibile dal punto di vista del tempo, con temperature che torneranno nella media del periodo dopo alcuni giorni di caldo intenso. Condizioni perfette insomma per le classiche gite fuoriporta. I giorni delle feste hanno visto numerose famiglie scegliere la costa per rilassarsi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meteo Toscana, le previsioni: allerta vento gialla al centro. Un bel sole e clima gradevole il 1 maggio

Meteo: freddo e neve in arrivo, cerchiamo di capire dove e quando.

Notizie correlate

Meteo: allerta gialla per vento, mare agitato. Le previsioni aggiornate fino a Pasquetta in Emilia-RomagnaBologna, 31 marzo 2026 — Dopo il maltempo di stanotte, che ha portato in regione temporali e neve, torna il vento forte sull’Emilia-Romagna e scatta...

Leggi anche: Vento forte e rischio neve: allerta meteo gialla in Toscana

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Maggio 2026: in Italia verso un mese più piovoso; Meteo TOSCANA Video: previsioni aggiornate; Meteo Toscana, ancora pioggia e settimana variabile: le previsioni; Meteo Toscana: temperature massime al di sopra delle medie del periodo.

Meteo Toscana, le previsioni: allerta vento gialla al centro. Un bel sole e clima gradevole il 1 maggioScatta un avviso per possibili folate intense nella giornata di giovedì 30 aprile. Poi cielo sereno, che consentirà gite fuoriporta e giornate in spiaggia durante il ponte ... lanazione.it

Meteo Toscana, le previsioni per la settimana del primo maggioLa settimana del primo maggio inizia con il sole in Toscana, per un robusto campo di alta pressione che garantisce tempo stabile e temperature sopra la media. Da metà settimana in arrivo aria un po' ... 055firenze.it

Meteo Toscana: oggi rovesci pomeridiani in Appennino - facebook.com facebook

#meteo #toscana ancora alta pressione fino a martedì-mercoledì poi in arrivo aria un po' più fresca con venti da nord-est x.com