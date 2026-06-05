Soldi e poteri ai quartieri | a Genova arrivano 300mila euro per i Municipi
La giunta comunale di Genova ha approvato un progetto per interventi su spazi pubblici e edifici nel Municipio Ponente, con un investimento di 300 mila euro previsto per il 2026. Il finanziamento deriva dalle risorse del Comune e riguarda interventi diffusi nel quartiere. La somma è destinata a lavori di manutenzione e miglioramento di aree pubbliche ed edifici municipali.
La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo a interventi diffusi su spazi pubblici eo edifici del Municipio Ponente, per l’anno 2026, finanziati con 300mila euro di risorse del Comune di Genova.Per ogni Municipio 300mila euro da spendere in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Ora capisco anche come mai certi giocatori non giocano e altri si, nonostante lo schifo che fanno. I procuratori dovrebbero andare AFFANCULO perché, con i parametri zero, hanno avuto troppi soldi e troppi poteri! #Report #Juve x.com
Per governare una regione come la Sicilia bisogna avere una visione chiara, frutto di anni di governo locale, vissuti in trincea. Per questo serve snellire le procedure burocratiche, superare il centralismo e dare più poteri ai sindaci, partendo proprio dalla sanità facebook
Fanfiction con potere alternativo che non iniziano all'armadietto, o test di potere noiosi/formulaici? reddit