Soldi e poteri ai quartieri | a Genova arrivano 300mila euro per i Municipi

Notizia in breve

La giunta comunale di Genova ha approvato un progetto per interventi su spazi pubblici e edifici nel Municipio Ponente, con un investimento di 300 mila euro previsto per il 2026. Il finanziamento deriva dalle risorse del Comune e riguarda interventi diffusi nel quartiere. La somma è destinata a lavori di manutenzione e miglioramento di aree pubbliche ed edifici municipali.