Sicurezza a Genova | il Siap chiede un incontro ai Municipi per un cambio di passo

Il sindacato di polizia ha richiesto incontri con i Municipi di Genova per discutere di strategie e interventi più incisivi per migliorare la sicurezza in città. Roberto Traverso, segretario del Siap, ha affermato che l’attuale situazione necessita di un cambiamento di approccio e di azioni più concrete per affrontare le problematiche legate alla sicurezza pubblica.

Presenza, prevenzione e azione concreta: il sindacato di Polizia propone strumenti operativi per rafforzare la sicurezza urbana Secondo Roberto Traverso, segretario del Siap, la sicurezza a Genova richiede oggi un approccio nuovo, concreto ed efficace. “Non bastano più analisi o interventi episodici: serve un deciso salto di qualità operativo”. La grave carenza di personale delle Forze dell’Ordine pesa sull’operatività quotidiana. Tuttavia, questa criticità non deve giustificare la mancanza di azione sul territorio. Una migliore organizzazione e un impiego mirato delle risorse disponibili possono fare la differenza. Sul territorio comunale è difficile sviluppare attività investigative di primo livello, in particolare nel contrasto allo spaccio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sicurezza a Genova: il Siap chiede un incontro ai Municipi per un cambio di passo Articoli correlati Salis chiede vigilanza rafforzata al prefetto. Siap: "Primo passo, ma serve il tavolo sulla sicurezza urbana"Nelle ultime ore la sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato di aver chiesto al prefetto Cinzia Torraco di creare zone a vigilanza rafforzata per... Sicurezza a Genova, il Siap: "La sindaca Salis annuncia i Patti per la sicurezza e invita il ministro Piantedosi"Il sindacato di polizia interviene dopo l’incontro a Roma con sindaci e organizzazioni sindacali: "Strumento importante, ma serve chiarire struttura... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sicurezza a Genova il Siap chiede un... Temi più discussi: A Genova un protocollo per la sicurezza del personale sanitario; Sicurezza rivi e versanti, ecco dove si interverrà a Genova; Genova, nuovo protocollo per la sicurezza dei sanitari: arriva il codice I contro aggressioni e rischi; Sicurezza in mare, esercitazioni congiunte Guardia Costiera di Genova e compagnie marittime. Vento forte a Genova: crollo dal tetto di un asilo, area chiusa a MarassiGenova, vento forte a Marassi: crollo di ardesia dal tetto dell’asilo Arcobaleno. Strada chiusa e area isolata per sicurezza. ligurianotizie.it Genova, sicurezza al centro. Viscogliosi a Telenord: Impegno su strade e ordine pubblico per la qualità della vita dei cittadiniL'assessore comunale alla sicurezza fa il punto sugli interventi in corso e sul rinnovato slancio della polizia locale ... telenord.it La sicurezza è importante - facebook.com facebook Decreti sicurezza all'ennesima versione. Remix tra Scelba e il Cossiga ministro dell'Interno. È il retequattrismo bellezza. x.com