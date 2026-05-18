I 300mila euro ai Quartieri? Io avevo 6 milioni Serve più coraggio o il Pd perderà altri consensi
Il probabile stanziamento annuale di 300mila euro da parte di Palazzo Vecchio da dividere tra i cinque Quartieri ha sollevato diverse polemiche. Una figura politica ha commentato che, rispetto ai 6 milioni di euro di cui disponeva in passato, questa cifra appare insufficiente. La discussione riguarda anche la necessità di un maggiore coraggio nelle scelte di bilancio, con alcuni sostenitori che temono conseguenze in termini di consenso per il partito di riferimento. La questione ha suscitato reazioni tra gli attivisti e i rappresentanti delle aree coinvolte.
Cruccolini, il probabile stanziamento da parte di Palazzo Vecchio di soli trecentomila euro l’anno da dividere per i cinque Quartieri ha scatenato diverse polemiche. "Guardi, le dico solo questo. Io nel 2003, come presidente del Quartiere 4, trecentomila euro li spesi solo per le biblioteche del mio territorio.". Di che bilancio disponeva la sua circoscrizione? "Cinque milioni e 700mila euro di bilancio ordinario, più 2-3 milioni per gli interventi straordinari". Come mai, secondo lei, dopo aver invocato per mesi risorse quasi tutti gli attuali presidenti hanno accolto comunque positivamente la notizia? "Forse non considerano opportuno opporsi al Comune perché magari puntano a un assessorato in futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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