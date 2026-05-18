I 300mila euro ai Quartieri? Io avevo 6 milioni Serve più coraggio o il Pd perderà altri consensi

Il probabile stanziamento annuale di 300mila euro da parte di Palazzo Vecchio da dividere tra i cinque Quartieri ha sollevato diverse polemiche. Una figura politica ha commentato che, rispetto ai 6 milioni di euro di cui disponeva in passato, questa cifra appare insufficiente. La discussione riguarda anche la necessità di un maggiore coraggio nelle scelte di bilancio, con alcuni sostenitori che temono conseguenze in termini di consenso per il partito di riferimento. La questione ha suscitato reazioni tra gli attivisti e i rappresentanti delle aree coinvolte.

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