Il 28 maggio 2026, all’aeroporto di Cagliari-Elmas sono atterrati quattro voli della compagnia El Al provenienti da Tel Aviv. La presenza di soldati israeliani in vacanza in Sardegna è stata accompagnata da un intervento della polizia che li ha scortati. La Regione aveva già comunicato che non erano più autorizzati ingressi di questo tipo. Lo Stato non ha rilasciato commenti sulla situazione.

Il 28 maggio 2026, all’aeroporto di Cagliari-Elmas, sono atterrati quattro voli della compagnia El Al partiti da Tel Aviv. Ad accoglierli, riferiscono i media locali, unità cinofile, artificieri, agenti in borghese e poliziotti armati. I passeggeri sono saliti su pullman e hanno raggiunto il Forte Hotel Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, resort a cinque stelle una trentina di chilometri a sud di Cagliari, dove la direzione aveva già preparato il cordone di sicurezza. Un centinaio di famiglie. Per i gruppi sardi che si battono per la Palestina, riservisti dell’esercito israeliano in villeggiatura dopo i mesi a Gaza. La questura di Cagliari ha disposto percorsi protetti, giubbotti antiproiettile, artificieri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Soldati israeliani in vacanza in Sardegna: lo Stato tace, la polizia li scorta. Ma la Regione aveva già detto basta

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Dario Carotenuto M5S Mercoledì 10 Settembre 2025 ore 15:00 Su soldati israeliani in in Italia

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