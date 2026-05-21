Solo 3 famosi al party di compleanno di Barbara d’Urso lei lo aveva già detto | Sono spariti tutti
Al party per il suo 69° compleanno, Barbara d’Urso ha accolto soltanto tre personaggi noti. La conduttrice aveva già anticipato che molte persone avrebbero preferito non partecipare. La serata si è svolta con un numero limitato di ospiti, senza la presenza di numerosi volti noti che in passato erano stati spesso presenti a eventi simili. La festa si è svolta in un’atmosfera riservata, lontana dai riflettori e dalle grandi occasioni di pubblico.
C’erano “solo” 3 personaggi famosi al party di compleanno organizzato per i 69 anni di Barbara d’Urso. Del resto, la conduttrice lo aveva detto: "Uscita dalla tv, sono spariti tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Barbara D'Urso festeggia 69 anni con gli amici
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